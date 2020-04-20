Двух жителей Дагестана будут судить за убийство 17-летней давности

Главное следственное управление СК РФ завершило расследовать уголовное дело в отношении Анвера Бабаева и Ирзакули Дадашева, которые обвиняются в убийстве двух жителей Азербайджана в 2003 году. Данную информацию сообщают в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В соответствие с данными источника, Бабаев и Дадашев выстрелили в потерпевших в доме Джелилова. После этого они незаконно завладели их финансовыми средствами, сумма которых составляла 38,8 тыс. долларов. Затем нарушители на автомобиле вывезли убитых в холмистую местность Дербентского района, где тела были сожжены.

Данное дело расследовалось по части 3 статьи 222 УК РФ. Уголовное дело направили в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.

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