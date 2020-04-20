В соответствие с данными источника, Бабаев и Дадашев выстрелили в потерпевших в доме Джелилова. После этого они незаконно завладели их финансовыми средствами, сумма которых составляла 38,8 тыс. долларов. Затем нарушители на автомобиле вывезли убитых в холмистую местность Дербентского района, где тела были сожжены.
Данное дело расследовалось по части 3 статьи 222 УК РФ. Уголовное дело направили в Генпрокуратуру РФ для утверждения обвинительного заключения.
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