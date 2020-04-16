Бывший врио мэра Махачкалы предстанет перед судом

Следственные органы в РД закончили расследование уголовного дела в отношении бывшего временно исполняющего обязанности мэра города Махачкалы, обвиняемого в превышении должностных полномочий, передает старший помощник руководителя СУ СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

«Обнаружено, что в 2015 году обвиняемое лицо, являясь временно исполняющим обязанности мэра города Махачкалы, подписал указ о передаче ОАО “Даггаз” в собственность земельного участка площадью 38 тысяч квадратных метров по заниженной цене», – сообщил собеседник РИА "Дагестан".

Как сообщают, упомянутый земельный участок кадастровой стоимостью более 96 миллионов рублей был за 235 тысяч рублей. В итоге незаконной деятельности обвиняемого бюджету Дагестана причинен большой имущественный вред.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением отправлено в суд для рассмотрения по существу.

Дело в отношении врио мэра Махачкалы расследовалось по п. «в» ч. 3 ст. 286 (превышение должностных полномочий главой органа местного самоуправления с причинением тяжких последствий) УК России.