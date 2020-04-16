Как сообщают, эта ужасная трагедия, унесшая из жизни 5 человек, случилась 15 апреля на 20-м км автотрассы «Буйнакск-Леваши» между селами Кулецма и Урма. Столкнулись «ВАЗ-2110» и «Lada Priora».
ДТП В Дагестане. Пять человек погибли
- Автор Мадина
- 16 апреля, 2020. Четверг 00:00
5 жителей Дагестана трагически скончались в результате аварии двух автомобилей в Левашинском районе. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».
Последнее от Мадина
- В Москве неизвестный открыл стрельбу по прохожим из окна жилого дома
- Махачкалинец присвоил земельный участок стоимостью 14 млн рублей
- Дагестанцы могут оплатить услуги ЖКХ онлайн
- Ветераны попросили Путина перенести парад Победы из-за коронавируса
- Путин предложил выдавать малому и среднему бизнесу деньги на зарплаты