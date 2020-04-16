ЗАМАНА - ДТП В Дагестане. Пять человек погибли

ДТП В Дагестане. Пять человек погибли

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16 апреля, 2020. Четверг 00:00
ДТП В Дагестане. Пять человек погибли

5 жителей Дагестана трагически скончались в результате аварии двух автомобилей в Левашинском районе. Сведения об этом опубликованы на сайте РИА «Дагестан».

ДТП В Дагестане. Пять человек погибли
Происшествия

Как сообщают, эта ужасная трагедия, унесшая из жизни 5 человек, случилась 15 апреля на 20-м км автотрассы «Буйнакск-Леваши» между селами Кулецма и Урма. Столкнулись «ВАЗ-2110» и «Lada Priora».

 

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