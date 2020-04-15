Стало известно кто завёз коронавирус в Россию

Завкафедрой госпитальной терапии Российского национального исследовательского медицинского университета имени Пирогова, академик Российской Академии наук Александр Чучалин ссообщил о первом человеке, заразившемся коронавирусной инфекцией в РФ — так называемом «нулевом пациенте». Как информирует РИА «Новости», ученые придерживаются мнения, что им стал мужчина средних лет, который прилетел из Милана.

Коронавирус у заболевшего нашли очень быстро, но он успел заразить своих пожилых родителей. Отца мужчины подключили к аппарату ИВЛ, у матери болезнь проходила в относительно лёгкой форме.