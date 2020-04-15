ЗАМАНА - За незаконное получение субсидии на покупку жилья ответит житель Дагестана в суде

За незаконное получение субсидии на покупку жилья ответит житель Дагестана в суде

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15 апреля, 2020. Среда 11:42
За незаконное получение субсидии на покупку жилья ответит житель Дагестана в суде

Уголовное дело о краже бюджетных средств, предусмотренных на покупку жилья, направлено в Советский районный суд столицы Дагестана. Об этом пишут на сайте газеты «Молодежь Дагестана».

За незаконное получение субсидии на покупку жилья ответит житель Дагестана в суде
Происшествия

Как сообщают, следствие обнаружило, что в министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики житель региона представил фейковые данные о том, что у него есть право на получение субсидии для покупки жилья по федеральной целевой программе «Жилище», рассчитанной на 2002-2010 годы.

Для этого на расчетный счет одного из банков были направлены более 2,2 миллионов рублей.

Виновнику дела предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») УК РФ. Обвинительное заключение по этому уголовному делу подтвердил заместитель генерального прокурора РФ Андрей Кикоть.

Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства республики заявило в суд с иском о возмещении причиненного ущерба.

 

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