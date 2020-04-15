ЗАМАНА - Житель села Хурик подозревается в причинении вреда здоровью

Житель села Хурик подозревается в причинении вреда здоровью

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15 апреля, 2020. Среда 00:00
Житель села Хурик подозревается в причинении вреда здоровью

В отдел МВД России по Табасаранскому району Дагестана пришли сведения о том, что накануне, где-то в 21:15, 23-летний житель села Хурик, пребывая у себя дома, в ходе случившейся ссоры, нанёс телесные раны 48-летнему родственнику, живущему там же. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

Житель села Хурик подозревается в причинении вреда здоровью
Происшествия

Раненного с различными травмами отвезли в районную больницу.

Полиция арестовала подозреваемого и доставила в отдел МВД, где он поведал о том, что ссора случилась чисто на бытовой почве.

Уже собран материал для дальнейшего принятия процессуального решения.

 

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