Житель села Хурик подозревается в причинении вреда здоровью

В отдел МВД России по Табасаранскому району Дагестана пришли сведения о том, что накануне, где-то в 21:15, 23-летний житель села Хурик, пребывая у себя дома, в ходе случившейся ссоры, нанёс телесные раны 48-летнему родственнику, живущему там же. Сведения об этом опубликованы на сайте МВД Дагестана.

