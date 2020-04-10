В администрации Советского района Махачкалы провели обыск

Следственным комитетом РФ по РД было подтверждено проведение обысков в администрации Советского района столицы республики в ходе расследования уголовного дела относительно главы района, заместителя главы, его родного брата и директора детско-юношеской спортивной школы. Данную информацию сообщает представитель СУ СКР по РД Расул Темирбеков.

По информации источника, на данный момент проводят комплекс следственных действий, который направлен на то, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.

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