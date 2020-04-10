ЗАМАНА - В администрации Советского района Махачкалы провели обыск

В администрации Советского района Махачкалы провели обыск

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10 апреля, 2020. Пятница 00:02
В администрации Советского района Махачкалы провели обыск

Следственным комитетом РФ по РД было подтверждено проведение обысков в администрации Советского района столицы республики в ходе расследования уголовного дела относительно главы района, заместителя главы, его родного брата и директора детско-юношеской спортивной школы. Данную информацию сообщает представитель СУ СКР по РД Расул Темирбеков.

В администрации Советского района Махачкалы провели обыск
Происшествия

По информации источника, на данный момент проводят комплекс следственных действий, который направлен на то, чтобы установить все обстоятельства совершенного преступления.

Подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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