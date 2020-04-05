ЗАМАНА - Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

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05 апреля, 2020. Воскресенье 00:05
Выросло количество жертв взрыва в Орехове-Зуеве

Под завалами жилого дома в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, обнаружили труп еще одного человека. Таким образом, количество жертв трагедии увеличилось до трех.

Тело погибшего нашли в 21:13, сообщает РИА Новости.

В общем на данный момент пострадали 6 человек: 4-х из них госпитализировали, еще 2-х отправили на амбулаторное лечение. Скончались 2 женщины и мужчина.

 

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