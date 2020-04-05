Тело погибшего нашли в 21:13, сообщает РИА Новости.
В общем на данный момент пострадали 6 человек: 4-х из них госпитализировали, еще 2-х отправили на амбулаторное лечение. Скончались 2 женщины и мужчина.
Под завалами жилого дома в подмосковном городе Орехово-Зуево, где 4 апреля взорвался газ, обнаружили труп еще одного человека. Таким образом, количество жертв трагедии увеличилось до трех.
Тело погибшего нашли в 21:13, сообщает РИА Новости.
В общем на данный момент пострадали 6 человек: 4-х из них госпитализировали, еще 2-х отправили на амбулаторное лечение. Скончались 2 женщины и мужчина.
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