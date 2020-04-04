ЗАМАНА - В Кизляре злостного нарушителя режима самоизоляции могут привлечь к уголовной ответственности

В Кизляре злостного нарушителя режима самоизоляции могут привлечь к уголовной ответственности

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04 апреля, 2020. Суббота 12:37
В Кизляре злостного нарушителя режима самоизоляции могут привлечь к уголовной ответственности

В Кизлярском СК на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела на жительницу города. Она злостно нарушила карантинный режим.

В Кизляре злостного нарушителя режима самоизоляции могут привлечь к уголовной ответственности
Происшествия

Помимо этого, нарушительница с нецензурной бранью напала на сотрудников полиции с кулаками. Детали конфликта дагестанцы наблюдали в социальных сетях.

На женщину собран материал, который передали в следственный комитет.

 

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