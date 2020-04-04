В Кизляре злостного нарушителя режима самоизоляции могут привлечь к уголовной ответственности

Автор Габи

В Кизлярском СК на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела на жительницу города. Она злостно нарушила карантинный режим.