Помимо этого, нарушительница с нецензурной бранью напала на сотрудников полиции с кулаками. Детали конфликта дагестанцы наблюдали в социальных сетях.
На женщину собран материал, который передали в следственный комитет.
В Кизлярском СК на данный момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела на жительницу города. Она злостно нарушила карантинный режим.
Помимо этого, нарушительница с нецензурной бранью напала на сотрудников полиции с кулаками. Детали конфликта дагестанцы наблюдали в социальных сетях.
На женщину собран материал, который передали в следственный комитет.
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