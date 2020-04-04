ЗАМАНА - Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

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04 апреля, 2020. Суббота 00:00
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки

Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко арестован при получении части взятки в 3,4 миллионов рублей. Об этом передают в управлении региональной Федеральной службы безопасности. Вместе с ним арестован министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин, сообщают СМИ.
В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося — идет сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о начале уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».

 

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