В данный момент следователи устанавливают все обстоятельства случившегося — идет сбор и закрепление доказательственной базы. Решается вопрос о начале уголовного дела по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки».
Вице-губернатора Кировской области задержали при получении взятки
- Автор Мадина
- 04 апреля, 2020. Суббота 00:00
Вице-губернатор Кировской области Андрей Плитко арестован при получении части взятки в 3,4 миллионов рублей. Об этом передают в управлении региональной Федеральной службы безопасности. Вместе с ним арестован министр лесного хозяйства региона Алексей Шургин, сообщают СМИ.