Первичный анализ на наличие коронавируса оказался положительным ещё у нескольких дагестанцев
- Автор Мадина
- 28 марта, 2020. Суббота 09:25
В РД по состоянию на 27 марта лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом. Об этом передали в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.
Как сообщают, общее количество госпитализированных с симптомами коронавируса дошло до 19 пациентов, у которых первичный текст на инфекцию показал положительный результат. 13 пациентов пребывают в дагестанском центре инфекционных болезней, который перепрофилировали под больницу для зараженных коронавирусом. Два пациента находятся в Хасавюртовской городской больнице и Левашинской районной больнице. Все заболевшие пребывают в изолированных инфекционных боксах. Анализы пациентов направлены в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» в Москве для окончательного подтверждения диагноза коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.
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