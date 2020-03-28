В РД по состоянию на 27 марта лабораторно подтвержден один случай заражения коронавирусом. Об этом передали в пресс-службе Министерства здравоохранения республики.

Как сообщают, общее количество госпитализированных с симптомами коронавируса дошло до 19 пациентов, у которых первичный текст на инфекцию показал положительный результат. 13 пациентов пребывают в дагестанском центре инфекционных болезней, который перепрофилировали под больницу для зараженных коронавирусом. Два пациента находятся в Хасавюртовской городской больнице и Левашинской районной больнице. Все заболевшие пребывают в изолированных инфекционных боксах. Анализы пациентов направлены в специально оборудованный референс-центр на базе ФКУЗ «Противочумный центр» в Москве для окончательного подтверждения диагноза коронавируса. Подробнее можно прочитать тут.