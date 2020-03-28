Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на представителя музыканта.

Сообщают, что посещения музыканта все еще запрещены, он пребывает в госпитале. Bild утверждает, что у рокера найдена пневмония, но угрозы для жизни нет. Результаты 2-го теста на коронавирус будут известны позже.