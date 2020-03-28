ЗАМАНА - Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

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28 марта, 2020. Суббота 00:05
Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным

Тест на коронавирус фронтмена немецкой рок-группы Rammstein Тилля Линдеманна оказался отрицательным. Об этом пишет издание Bild со ссылкой на представителя музыканта.

Тест солиста Rammstein на коронавирус оказался отрицательным
Происшествия

Сообщают, что посещения музыканта все еще запрещены, он пребывает в госпитале. Bild утверждает, что у рокера найдена пневмония, но угрозы для жизни нет. Результаты 2-го теста на коронавирус будут известны позже.

 

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