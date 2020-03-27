ЗАМАНА - Борис Джонсон заразился коронавирусом

Борис Джонсон заразился коронавирусом

Автор
27 марта, 2020. Пятница 15:58
Борис Джонсон заразился коронавирусом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Reuters.

Борис Джонсон заразился коронавирусом
Происшествия

Сообщают, что симптомы коронавируса у британского премьера слабо выражены. После подтверждения диагноза Джонсон решил самоизолироваться в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.

 

Прочитано 33 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top