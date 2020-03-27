Сообщают, что симптомы коронавируса у британского премьера слабо выражены. После подтверждения диагноза Джонсон решил самоизолироваться в резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит.
Борис Джонсон заразился коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 15:58
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заразился коронавирусной инфекцией. Об этом пишет Reuters.
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