Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 15:08
Немецкое издание Bild со ссылкой на источники объявило, что фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из больниц столицы Германии.
Линдеманн пребывает в палате интенсивной терапии. У рокера наблюдается высокая температура и воспаление легких. Тест на коронавирус у Линдеманна подтвердил диагноз. Угрозы для жизни рокера нет.
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