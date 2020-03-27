ЗАМАНА - Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом

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27 марта, 2020. Пятница 15:08
Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
Немецкое издание Bild со ссылкой на источники объявило, что фронтмен рок-группы Rammstein Тилль Линдеманн госпитализирован в одну из больниц столицы Германии.
Тилль Линдеманн попал в больницу с коронавирусом
Происшествия
Линдеманн пребывает в палате интенсивной терапии. У рокера наблюдается высокая температура и воспаление легких. Тест на коронавирус у Линдеманна подтвердил диагноз. Угрозы для жизни рокера нет.

 

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