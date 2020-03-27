В Дагестане подтвержден один случай заражения коронавирусом
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 10:11
Роспотребнадзор РД сообщил об одном зарегистрированном случае заболевания коронавирусом, окончательные данные пришли 27 марта.
Сведения будет дополняться.
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