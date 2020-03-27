Музыкант сдал тест для проверки на заражение коронавирусом. Как пишет Telegram-канал «112», диагноз по предварительным данным положительный.
У Игоря Николаева заподозрили коронавирус
- Автор Мадина
- 27 марта, 2020. Пятница 00:05
Исполнитель и композитор Игорь Николаев госпитализирован в медицинский центр в поселок Коммунарка с подозрением на коронавирус. Об этом «Ленте.ру» заявил осведомленный источник.
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