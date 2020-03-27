В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине, отказавшись заплатить за спиртное

Автор Мадина

В Москве мужчина начал стрелять из оружия в магазине на Славянском бульваре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.