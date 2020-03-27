ЗАМАНА - В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине, отказавшись заплатить за спиртное

В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине, отказавшись заплатить за спиртное

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27 марта, 2020. Пятница 00:00
В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине, отказавшись заплатить за спиртное

В Москве мужчина начал стрелять из оружия в магазине на Славянском бульваре. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МВД РФ.

В Москве мужчина открыл стрельбу в магазине, отказавшись заплатить за спиртное
Происшествия

Стрельба случилась вечером 20 марта. Между администратором и двумя клиентами возникла ссора, в итоге которой, один из мужчин, предположительно из пистолета, начал стрелять в своего собеседника. Пострадавший с огнестрельным ранением позвонил в скорую.
Преступник был арестован. Начато уголовное дело по статье "Хулиганство".

 

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