ЗАМАНА - Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

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26 марта, 2020. Четверг 16:40
Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета

Российский лайнер с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета, сообщает FlightRadar.

Российский пассажирский самолет подал сигнал тревоги во время полета
Происшествия

Сигнал шел от самолете Airbus A320, летящего по маршруту Москва — Ростов-на-Дону. 

Как отмечает ТАСС, экипаж самолета подал сигнал General emergency через час после начала полета, в ходе снижения при заходе на посадку.

 

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