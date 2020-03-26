Сигнал шел от самолете Airbus A320, летящего по маршруту Москва — Ростов-на-Дону.
Как отмечает ТАСС, экипаж самолета подал сигнал General emergency через час после начала полета, в ходе снижения при заходе на посадку.
Российский лайнер с пассажирами на борту подал сигнал тревоги во время полета, сообщает FlightRadar.
Сигнал шел от самолете Airbus A320, летящего по маршруту Москва — Ростов-на-Дону.
Как отмечает ТАСС, экипаж самолета подал сигнал General emergency через час после начала полета, в ходе снижения при заходе на посадку.
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