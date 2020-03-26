Как сообщают источники, самочувствие у Лещенко находится в тяжелом положении.
У Лещенко начался отек легких
- Автор Мадина
- 26 марта, 2020. Четверг 16:19
У музыкального исполнителя Льва Лещенко начался отек легких, у него обнаружен коронавирус, сообщает "Лента.ру".
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