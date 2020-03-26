ЗАМАНА - Блогер облизал сиденье унитаза ради популярности и заразился коронавирусом

Блогер облизал сиденье унитаза ради популярности и заразился коронавирусом

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26 марта, 2020. Четверг 15:41
Блогер облизал сиденье унитаза ради популярности и заразился коронавирусом

TikTok-блогер из США, 21-летний калифорниец по имени Ларс (Larz), облизал сиденье унитаза и записал это на камеры, дабы принять участие в челлендже. Как пишет Daily Mail, вскоре после челленджа он объявил, что у него обнаружен коронавирус.

Блогер облизал сиденье унитаза ради популярности и заразился коронавирусом
Происшествия

Как сообщил сам блогер, он решился на участие в таком челлендже ради увеличения собственной популярности и узнаваемости: такие ролики начали активно публиковаться в TikTok. В социальных сетях их называют «коронавирусным челленджем». Суть всего челленджа — это облизать сиденье унитаза в любом общественном месте. Видео было выложено 20 марта. Через 2 дня, 22 марта, блогер выложил ролик из больницы и объявил, что у него найден коронавирус. В данный момент видео уже нельзя посмотреть, как и страницы Ларса. Его страница в TikTok не обновляется, а аккаунт @gayshawnmendes в Twitter заблокирован.

 

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