В Дагестане госпитализированы 9 человек с подозрением на коронавирус

В Дагестане 9 человек госпитализированы с подозрением на коронавирусную инфекцию.

Первичные тесты на COVID-2019 дали утвердительный ответ, но для точного заключения биоматериалы направили в федеральный Научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора. Данная информация сообщается изданием "Махачкалинские известия" со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РД.



Шестеро из тех, кто заболел, приехали в Дагестан из регионов и стран, где зафиксированы вспышки коронавирусной инфекции – Лондона, Турции и Москвы, другие контактировали с заражёнными.

На данный момент региональный Роспотребнадзор установил круг контактировавших с болеющими. Им рекомендовали уйти в самоизоляцию.

В министерстве проинформировали, что регион готов к борьбе с новой инфекцией.