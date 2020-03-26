ЗАМАНА - У главы Кизлярского района проходят обыски

У главы Кизлярского района проходят обыски

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26 марта, 2020. Четверг 01:49
У главы Кизлярского района проходят обыски

В администрации Кизлярского района, а также в доме главы района Александра Погорелова проходят обыски. Об этом сообщает ТАСС.

У главы Кизлярского района проходят обыски
Происшествия

Отметим, что оперативные мероприятия проводят в ходе уголовного дела, которое может быть возбуждено вследствие превышения полномочий. Согласно информации источника, Погорелова ещё не задержали.

 

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