Барбара Феррер подчеркнула, что это еще одно доказательство, что коронавирус опасен для любого возраста. Общее количество случаев заражения резко увеличилось: за прошедшие 48 часов было выявлено 256 новых случаев.
В США от коронавируса впервые умер ребенок
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 14:42
В США от коронавируса COVID-19 впервые скончался ребенок. О смерти ребенка сообщила доктор Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе, пишет The Hollywood Reporter.