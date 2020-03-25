ЗАМАНА - В США от коронавируса впервые умер ребенок

В США от коронавируса впервые умер ребенок

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25 марта, 2020. Среда 14:42
В США от коронавируса впервые умер ребенок

В США от коронавируса COVID-19 впервые скончался ребенок. О смерти ребенка сообщила доктор Барбара Феррер, директор Департамента общественного здравоохранения в Лос-Анджелесе, пишет The Hollywood Reporter.

В США от коронавируса впервые умер ребенок
Происшествия

Барбара Феррер подчеркнула, что это еще одно доказательство, что коронавирус опасен для любого возраста. Общее количество случаев заражения резко увеличилось: за прошедшие 48 часов было выявлено 256 новых случаев.

 

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