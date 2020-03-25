При личном досмотре у 42-летнего мужчины обнаружили и изъяли наркотическое вещество. После провели экспертизу, в ходе которой выяснилось, что изъятое вещество является марихуаной.
По данному вопросу возбудили уголовное дело по ст. 228 ч.2 УК РФ.
Полиция задержала уроженца города Дербент, который подозревается в незаконном хранении наркотических веществ. Об этом сообщает пресс-служба МВД по РД.
При личном досмотре у 42-летнего мужчины обнаружили и изъяли наркотическое вещество. После провели экспертизу, в ходе которой выяснилось, что изъятое вещество является марихуаной.
По данному вопросу возбудили уголовное дело по ст. 228 ч.2 УК РФ.
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