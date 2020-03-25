26-летний Коди Пфистер выложил ролик со своим поступком в интернет. В ролике парень облизывает товары на полках магазина Walmart и заявляет: «Кто вообще боится коронавируса?» Видео возмутило пользователей по всему миру, и местная полиция поблагодарила их за заявление.
Выяснено, что ролик снят примерно 11 марта, в начале эпидемии. Парень пребывает в тюрьме, он ранее обвинялся за грабеж, кражу огнестрельного оружия, хранение наркотиков и вождение в пьяном состоянии.
25 марта объявили, что правительство США будет приравнивать к терроризму угрозы и попытки специального инфицирования коронавирусом.