Жертвами пожара в частном доме под Пензой стали семь человек

Пожар случился в доме по адресу: Заречный переулок, дом 11. В начале была информация о 5 жертвах. Как сообщает пресс-служба МЧС, к моменту приезда пожарных был открытый огонь и сильное задымление внутри здания. Когда пожар смогли ликвидировать, в доме нашли 5 погибших человек, в том числе 2-х девочек 2012 года рождения и одну — 2008 года рождения. На месте пожара работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. ГУ МЧС РФ по Пензенской области передает, что здание полностью сгорело.