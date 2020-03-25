Пожар случился в доме по адресу: Заречный переулок, дом 11. В начале была информация о 5 жертвах. Как сообщает пресс-служба МЧС, к моменту приезда пожарных был открытый огонь и сильное задымление внутри здания. Когда пожар смогли ликвидировать, в доме нашли 5 погибших человек, в том числе 2-х девочек 2012 года рождения и одну — 2008 года рождения. На месте пожара работают дознаватели и испытательная пожарная лаборатория. ГУ МЧС РФ по Пензенской области передает, что здание полностью сгорело.
Жертвами пожара в частном доме под Пензой стали семь человек
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 09:43
3-е детей и 4 взрослых умерли при пожаре в частном жилом доме в городе Нижний Ломов Пензенской области, передает «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.
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