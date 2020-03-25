На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
- Автор Мадина
- 25 марта, 2020. Среда 09:19
Объявлена тревога из-за цунами по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, передает РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
Землетрясение случилось 25 марта в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. В 4-х районах Камчатки граждане почувствовали подземные толчки силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения был в 228 километрах восточнее острова Онекотан.
Подход волны цунами к Курилам, по сообщению МЧС, может произойти в 15.04 по местному времени (07.04 мск). В Сахалинском центре цунами думают, что высота волны будет "от слабой до умеренной". Руководитель Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что высота будет 15 сантиметров.
В Северо-Курильске эвакуировали примерно 400 человек.
Граждан Северо-Курильского района призывают быть спокойными и следить за сообщениями, приходящими по громкоговорящей связи, а также от правительства.
На Камчатке, как передают в краевом МЧС, смертей и разрушенных зданий в результате землетрясения нет.
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