ЗАМАНА - На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения

Автор
25 марта, 2020. Среда 09:19
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Объявлена тревога из-за цунами по Северо-Курильскому району после землетрясения магнитудой 7,3, передает РИА Новости начальник сейсмостанции Южно-Сахалинск Елена Семенова.
На Курилах объявили об угрозе цунами после землетрясения
Происшествия
Землетрясение случилось 25 марта в 500 километрах от Петропавловска-Камчатского. В 4-х районах Камчатки граждане почувствовали подземные толчки силой до 5 баллов. Эпицентр землетрясения был в 228 километрах восточнее острова Онекотан.
Подход волны цунами к Курилам, по сообщению МЧС, может произойти в 15.04 по местному времени (07.04 мск). В Сахалинском центре цунами думают, что высота волны будет "от слабой до умеренной". Руководитель Сахалина Валерий Лимаренко отметил, что высота будет 15 сантиметров.
 
В Северо-Курильске эвакуировали примерно 400 человек.
 
Граждан Северо-Курильского района призывают быть спокойными и следить за сообщениями, приходящими по громкоговорящей связи, а также от правительства.
На Камчатке, как передают в краевом МЧС, смертей и разрушенных зданий в результате землетрясения нет.

 

Прочитано 38 раз

Последнее от Мадина

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 65-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top