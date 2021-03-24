Интервью Гаджимурада Атакова с Русланом Гамзатовым. При содействии центра поддержки предпринимательства

Руслан Гамзатов - успешный маркетолог и предприниматель.

- Я рад, что успех в Дагестане связан не только со спортом а ещё и с бизнесом и с таким сегментом как маркетинг. Руслан, расскажи нам, почему тебя можно считать успешным предпринимателем и маркетологом. Расскажи о своих кейсах, которыми ты сейчас занимаешься.

- Давайте для начала определим значение слова «успешный»-то есть востребованный на рынке, имеющий высокий спрос на свои услуги. Будем исходить из этого. Моя история работы здесь в Махачкале достаточно спонтанная. Меня пригласили выступить перед предпринимателями о том, как мы работаем в Москве. Стандартные механики маркетинга оказались здесь достаточно новаторскими. И мы с тобой, Гаджимурад, как раз в это же самое время познакомились. После моих выступлений в офлайне появились заказы и спрос на мои услуги. И вот осенью мы открыли здесь офис и обслуживаем несколько клиентов. Если говорить более широко, то успех - это востребованность твоих услуг, определённая ценность, которую ты несёшь своим клиентам и надёжность. Успешный человек он надежный, к нему приходят, чтобы снизить вероятность совершить ошибку.

- Расскажи с какими брендами ты работаешь?

- Я работаю с компанией BRABUS RUSSIA, InterSurgical Англия, Xiaomi и уже есть несколько местных проектов, пока не будем говорить какие именно.

- А какое твоё личное качество позволяет тебе не останавливаться и двигаться вперёд, ставить более масштабные цели себе?

- Я думаю, многогозадачность! Хотя я всегда слышал, что это плохое качество - мол, на двух стульях не усидишь, надо фокусироваться на чем-то одном и т.д. Мне интереснее сделать 6 задач, чем думать весь день над одной. Эта черта характера мне часто помогала доводить проекты до того момента, как они выстрелят. И у меня были, конечно, неудачи, провалы, потеря денег и т.д.

- Успешного человека от неуспешного как раз отличает вот это умение пережить неудачу. Один ломается и идёт обратно в найм, а другой, наоборот, становится сильнее и продолжает двигаться дальше. Это врождённое качество или может это сила воли?

- Скорее всего это, так называемая, предпринимательская жилка. Это может быть условно врожденным качеством. Если говорить конкретно о моем опыте, то это вера в то, что все получится. И конечно, это вкус первых заработанных бизнесом денег- их больше, они проще зарабатываются и пахнут вкуснее. Далее уже не очень охото возвращаться в эту стабильность, за которой все почему-то гонятся.

- Что, на твой взгляд, в маркетинге не потеряет актуальность в ближайшие 50 лет?

- То что было и до digital-маркетинга: сарафанное радио, цыганская почта, человек покупает у человека, рекомендации человека превыше всего. И этот тренд будет жить и дальше приобретая цифровые характеристики. Созданный крутой продукт даёт тебе возврат этих же клиентов или новых клиентов по его рекомендации. Нельзя забывать про лояльность клиента, мало продать, надо, чтобы клиент остался доволен. И второе, все уйдёт в digital, CRM-маркетинг, коммуникационный маркетинг все что связано с автоматизацией.

- Вопрос не связанный с маркетингом, каким своим фундаментальным ценностям ты был привержен на протяжении всей жизни и будешь привержен всегда.

- В основном это ценности классические для дагестанского мужчины. Думаю, все понимают, какие это ценности. Если про бизнес, то я уже много лет использую одну формулировку - дружба, основанная на бизнесе лучше, чем бизнес, основанный на дружбе. Это значит, что отношения нужно строить вокруг проекта, а не проекты вокруг отношений. И если дружба строится вокруг ваших дел, то дружба растёт органически как и результат. Поэтому стройте отношения вокруг проекта.

- Спасибо, Руслан!