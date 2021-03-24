Интервью Гаджимурада Атакова с Мухаммадом Саидовым. При содействии центра поддержки предпринимательства

Мухаммад Саидов - предприниматель, генеральный директор и соучредитель группы компаний And COFFEE, Ground Coffee Roaster, Ground Coffee Shop и Aksakal.

-Мухаммад расскажи немного о себе, с чего ты начинал свой путь предпринимателя?

-Родился я в Махачкале, учился здесь же, окончил колледж, факультет «Экономика и бухучёт. Анализ и аудит», поступил в ДГУ. И где-то на 2 курсе начал работать и тогда же начался мой путь в бизнес.

- А были у тебя переломные моменты, которые помогли тебе сформироваться как личности?

-Да, конечно, такой перелом был. И безусловно, он запомнился навсегда. Когда я работал администратором в Z&M, мне казалось я в этой сфере знаю все от А до Я. И было большой неожиданностью, что, как оказалось, я жил в каком-то микроклимате и выполнял только определённую функцию. Все это я понял, когда сам стал директором и начал общаться напрямую с учредителями. Это был неожиданно и был большой стресс для меня. Я тогда похудел за 2 надели на 8 килограмм.

- Можешь ли ты сказать, что в тот момент ты покупал свой опыт и знания?

-Да, безусловно.

- Тебе удалось достичь всего, что ты изначально задумал?

-Да, удалось. Но у меня есть такая черта - я никогда не бываю доволен, не умею довольствоваться тем, что я сделал, не могу просто насладиться этим. И по сей день я вижу много минусов в своих проектах, над которыми стоит работать. Это и сервис и персонал и продукт. Но возвращаясь к началу, могу сказать, что я не понимал тогда, какой будет размах этого проекта.

- Какие условия франшизы у вас?

-Роялти 5%, 150 тыс. взнос, с нашей стороны есть определённые условия по договору - мы в дальнейшем ведём проект, скидываем информацию на исполнение, проводим ежемесячный аудит, у нас есть доступ к камерам и системе учета.

- Видишь ли ты тот самый момент, когда ты сам себе скажешь Я доволен!

-Я думаю, вряд ли. Я постоянно недоволен работой, вижу много минусов и это помогает двигаться вперёд. Очень часто из-за этого люди в работе со мной выгорают да я и сам выгораю.

- Считаешь ли ты это своим сильным качеством?

-Если я научусь его контролировать и правильно использовать, то да. И я учусь. Люди, которые со мной работают давно, это замечают. Раньше я часто не сдерживал гнев, сейчас стараюсь сдерживаться.

- Сколько ты сейчас примерно зарабатываешь в месяц?

-Ну скажем так, не меньше 150 к. Я живу на зарплату и все дивиденды идут в бизнес.

- Ты считаешь себя финансово обеспеченным человеком?

-В соотношении, как я жил и как я сейчас живу, да считаю.

- Сколько сейчас сотрудников работают во всей группе компаний?

-У нас есть фрилансеры и сотрудники, которые работают удалённо всего около 200 человек.

- Здорово! Всего сколько проектов у тебя?

-Около 15 финансовых отчётов я закрываю и есть ещё франшизы.

- Много путешествуешь?

-Да, я, наверно, объездил уже 6-7 стран.

- Что для тебя вера?

-В первую очередь, это вера в Господа. Самая сильная вера. Конечно, вера в свои силы, вера в себя, которая помогает строить свой путь, прокладывать дорогу и все это, конечно, держится на вере во Всевышнего.

- Что для тебя любовь?

-Выражения любви есть разные, уточни какую любовь ты имеешь ввиду?

- Любовь к женщине.

-Наверно, это забота, в первую очередь.

- А ты любил когда-нибудь?

- Нет. Если бы я любил, я был бы женат

- Деньги или слава?

- Время!

- Время? Это круто!

- В какой стране ты бы хотел жить?

- Где-нибудь в Азии. Если я бы хотел суету, то жил бы в Бангкоке или Сингапуре, если более спокойное место то на Бали или в Пхукете.

- Мухаммад, спасибо!