АУ РД «ЦПП РД» Центр инноваций социальной сферы объявляет о начале приема документов для признания субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Дагестан социальным предприятием

Понятия «социальное предпринимательство», «социальное предприятие» и перечень условий, которым должна соответствовать их деятельность, закреплены в Федеральном законе от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Приказом Минэкономразвития России от 29 ноября 2019 г. № 773 утверждены порядок признания субъекта МСП социальным предприятием и Порядок формирования перечня субъектов МСП, имеющих статус социального предприятия.

С 2020 года Федеральная налоговая служба РФ формирует Единый реестр субъектов МСП с учетом перечня социальных предприятий.

❗️ Важным условием получения социальным предприятием государственной финансовой, имущественной, информационно-консультационной и образовательной поддержки является включение сведений о социальном предприятии в Единый реестр субъектов МСП.

Для отнесения к данной категории предпринимателям необходимо получить статус социального предприятия. Перечень социальных предприятий формируется на основе рекомендаций межведомственной комиссии, принимающей решение о признании (или отказе в признании) субъекта МСП социальным предприятием. Прием документов осуществляется в ГАУ РД «ЦПП РД» центр «Мой Бизнес» по адресу: ул. Гагарина, 120.

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