Уважаемые предприниматели! Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» в текущем году начала выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства республики.

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Республике Дагестан в сумме до 5,0 млн рублей по ставке от

2 до 7,0 % годовых.

В текущем году внесены изменения в Правила предоставления микрозаймов микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» в части снижения процентных ставок по микрозайму «Инвестиционный» с 7 до 5,5 % и субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах, но нереализующим приоритетные проекты, с 7 % до 4,25 %.

Кроме того, учредители субъектов МСП, владеющие менее 10 % уставного капитала, более не подлежат проверке.

Таким образом наши микрозаймы стали еще доступнее для предпринимателей республики.

Подробная информация по условиям предоставления микрозаймов приведена в Правилах предоставления микрозаймов микрофинансовой компанией «Даглизингфонд».