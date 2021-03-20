ЗАМАНА - Уважаемые предприниматели! Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» в текущем году начала выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства республики.

Уважаемые предприниматели! Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» в текущем году начала выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства республики.

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20 марта, 2021. Суббота 14:43
Уважаемые предприниматели! Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» в текущем году начала выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства республики.

 

Микрозаймы предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным и осуществляющим свою деятельность в Республике Дагестан в сумме до 5,0 млн рублей по ставке от
2 до 7,0 % годовых.

В текущем году внесены изменения в Правила предоставления микрозаймов микрофинансовой компанией «Даглизингфонд» в части снижения процентных ставок по микрозайму «Инвестиционный» с 7 до 5,5 % и субъектам МСП, осуществляющим деятельность в моногородах, но нереализующим приоритетные проекты, с 7 % до 4,25 %.

Кроме того, учредители субъектов МСП, владеющие менее 10 % уставного капитала, более не подлежат проверке.

Таким образом наши микрозаймы стали еще доступнее для предпринимателей республики.

Подробная информация по условиям предоставления микрозаймов приведена в Правилах предоставления микрозаймов микрофинансовой компанией «Даглизингфонд».

Уважаемые предприниматели! Микрофинансовая компания «Даглизингфонд» в текущем году начала выдача микрозаймов субъектам малого и среднего предпринимательства республики.
Поддержка предпринимателя

 

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взяты из открытых источников
 

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