Бизнес - миссии

Бизнес - миссии - это коллективные выездные мероприятия представителей малого и среднего предпринимательства. Они направлены на то, чтобы предприниматели с разных субъектов страны могли сотрудничать и обмениваться опытом.

Безусловно, участие в подобных “бизнес - миссиях” требует вложений.

Они станут более доступными, если предприниматель обратится к нам за помощью.

Центр поддержки экспорта возьмут на себя все организационные расходы: трансфер, подготовка презентационной программы и многое другое.

Также мы заранее налаживаем контакт с потенциальными партнерами, а вам остается лишь успешно провести переговоры.

В основе большинства успешных контрактов лежит личная встреча с партнерами. Участие в “бизнес - миссиях” дает такую возможность. Встреча с предпринимателями за круглым столом позволяет обговорить все нюансы, выгодно представить свой товар или услугу, а главное расширить деятельность предприятия.

Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте: export05.ru или на нашей странице в инстаграм @export__05.