ЗАМАНА - Бизнес - миссии

Бизнес - миссии

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20 марта, 2021. Суббота 14:42
Бизнес - миссии

Бизнес - миссии - это коллективные выездные мероприятия представителей малого и среднего предпринимательства. Они направлены на то, чтобы предприниматели с разных субъектов страны могли сотрудничать и обмениваться опытом.

Безусловно, участие в подобных “бизнес - миссиях” требует вложений.

Они станут более доступными, если предприниматель обратится к нам за помощью.

Центр поддержки экспорта возьмут на себя все организационные расходы: трансфер, подготовка презентационной программы и многое другое.

Также мы заранее налаживаем контакт с потенциальными партнерами, а вам остается лишь успешно провести переговоры.

В основе большинства успешных контрактов лежит личная встреча с партнерами. Участие в “бизнес - миссиях” дает такую возможность. Встреча с предпринимателями за круглым столом позволяет обговорить все нюансы, выгодно представить свой товар или услугу, а главное расширить деятельность предприятия.

Всю необходимую информацию вы можете найти на сайте: export05.ru или на нашей странице в инстаграм @export__05. 

Бизнес - миссии
Поддержка предпринимателя

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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