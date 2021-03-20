Мы за вас возьмёмся!

В Центре поддержки предпринимательства помогут вырасти. Благодаря запущенной программе акселерации бизнеса вы, как собственники бизнеса (юридические и физические лица), получаете готовый набор инструментов к реализации своих своих предпринимательских инициатив. А за повышением объемов производства следует увеличение прибыли.

Как это происходит?

Всё начинается с консультации эксперта. Со стороны ведь всегда виднее. И это мнение верно для бизнеса. Потому что так легче выстраивать стратегию развития.

Начинаем чаще с образовательных мероприятий. Они построены так, что будут одинаковы полезны и для собственника, и для сотрудников бизнеса. В 2020 году на базе Центра поддержки провели 3 обучающие программы: «Азбука предпринимателя», «Школа предпринимательства» и «Управление развитием МП».

Маркетинговые услуги так же традиционно востребованы. Немудрено! Это ведь «лицо», которое продвигает компании. В Центре поддержки разрабатывают для вас логобук, визитки, буклеты, видеоролики и даже размещает рекламу на радио. А самая эффективная интернет-реклама с бюджетом не менее 10000₽ тоже входит в число услуг ЦПП.

Кроме того, ЦПП определяет для вас лучшие выставочные площадки и подготавливает необходимый пакет документов и сертификатов. Такая презентация вашего бизнеса гарантированно будет иметь успех.

За все время работы были охвачены все сферы, все слои населения и все возрастные категории. Но добавим немного статистики.

Больше 10 компаний в 2020 году получили все указанные услуги по продвижению. Причём для 8 из них мы сделали бизнес-план, а это и есть основа действия.

И всего то нужно, чтобы компания была зарегистрирована в налоговой службе и состояла в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства.

Хотите так же?

Узнать обо всех подробностях можно на наших сайтах: cppdag.ru, mb05.ru или номеру телефона 8 800 7009900. Или приходите на Гагарина, 120. Ждём вас!