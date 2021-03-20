ЗАМАНА - Бизнес со школьной парты с Центром поддержки!

Бизнес со школьной парты с Центром поддержки!

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20 марта, 2021. Суббота 13:50
Бизнес со школьной парты с Центром поддержки!

Это раньше каждый школьник мечтал стать космонавтом. Сегодня чаще думают о том, как превратить это в бизнес.

Молодое поколение задаются одновременно  вопросами: и как успешно воплощать собственные идеи в жизнь, и как получать при этом высокую заработную плату. Но о престижности профессии тоже все помнят.

 

Для молодёжи от 14 до 35 лет Центр поддержки предпринимательства проводит специальные образовательные программы по популяризации бизнеса. Чтобы проникнуться предпринимательской атмосферой школьники и студенты ходят на экскурсии по действующим и успешным предприятиям. В школах и вузах проводятся уроки по ведению дела и бизнес-олимпиады. Победители и отличившиеся участники приглашаются к участию в федеральных программах.

 

Как показывает практика, многие молодые люди уже имеют собственный бизнес-проект. И участие в программах Центра поддержки предпринимательства - это реальная возможность найти инвестора для своей идеи. Оформить все правильно помогут наставники из числа специалистов Центра и действующих предпринимателей. Для этих целей существуют и успешно реализуются обучающие программы, рекомендованные Министерством экономического развития РФ.

 

Начинающие предприниматели сталкиваются иной раз с нехваткой знаний в новых областях — это онлайн-маркетинг, построение команды, техника продаж, налоговое законодательство, взаимодействие с надзорными органами. Фабрика предпринимательства поможет  физическим лицам и начинающим предпринимателям решать эти задачи по каждому конкретному виду деятельности.

 

В рамках обучения они знакомятся с яркими представителями бизнеса. А реальные истории от известнейших предпринимателей мотивируют на преодоление любых трудностей. Да и опытные наставники всегда готовы помочь. Страх улетучивается, остаётся инсайт: просто идти и работать!

 

Стать участником программы очень просто. Следите за новостями Центра поддержки предпринимательства о всех проектах и программах. Сделать это можно через онлайн-каналы: соцсети (на нашей страничке в Инстаграм), интернет (cppdag.ru и mb05.ru) или по номеру телефона 8 800 7009900.

А лучше приходите на Гагарина 120 в Центр поддержки предпринимательства!

Бизнес со школьной парты с Центром поддержки!
Поддержка предпринимателя

 

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