Бизнес под другим углом зрения!

В 2020 году в Центр поддержки предпринимательства оказал порядка 3000 услуг. Всего за помощью обратились 1500 бизнесменов. Оно и понятно, ведь 2020 год сильно ударил практически по всем отраслям.

Специалисты ЦПП отметили, что большинство обратившихся предпринимателей были из сферы торговли и общепита. Из-за пандемии предпринимателям пришлось выживать без выручки, платить зарплату даже без дохода, рассчитываться с кредиторами несмотря на остановку работы и сохранять штат любыми способами.

Центр поддержки оказался настоящим помощником. В тот момент государство предусмотрело отдельные льготы для малого бизнеса. Но то ли от растерянности, то ли от непонимания дальнейших перспектив предприниматели не всегда хватались за спасительную соломинку. И ЦПП помог субъектам малого и среднего бизнеса из соответствующего реестра и из списка пострадавших отраслей оформить получение субсидий на выдачу заработной платы для наиболее пострадавших отраслей.

Многие так же получили возможность закупить СИЗ. К тому же для бизнесменов были предусмотрены налоговые послабления. Осуществить их тоже стало реальным для обратившихся в ЦПП предпринимателей.

По большому счёту всё это можно отнести как раз к консультационной поддержке, которая входит в число приоритетных направлений работы ЦПП.

С этого и начинается путь к масштабированию бизнеса, когда рядом оказываются квалифицированные эксперты.

Их опыт помогает не только начинающим бизнесменам. Увидеть новые горизонты своего дела могут и «старички». Ведь Центр поддержки предпринимательства помогает выйти на международные торговые площадки. А новый уровень всегда приносит большие реальности.

Ознакомиться со всеми услугами ЦПП можно на сайтах: cppdag.ru и mb05.ru или по телефону: 8 800 7009900.

А лучше приходите сами на Гагарина 120.