Руководство Минздрава РД провело онлайн-совещание по коронавирусу

В процессе совещания отметили, что проблемы, связанные с запасом лекарств и коечным фондом в больницах отсутствуют, потому что этот вопрос контролируют специалисты Министерства здравоохранения. Помимо этого руководство министерства проинформировало о дополнительном закупе аппаратов искусственной вентиляции лёгких нового поколения. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"