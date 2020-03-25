ЗАМАНА - Руководство Минздрава РД провело онлайн-совещание по коронавирусу

Руководство Минздрава РД провело онлайн-совещание по коронавирусу

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25 марта, 2020. Среда 00:30
Руководство Минздрава РД провело онлайн-совещание по коронавирусу

Руководство Министерства здравоохранения Республики Дагестан провело онлайн-совещание, посвящённое теме коронавируса.

Руководство Минздрава РД провело онлайн-совещание по коронавирусу
Политика

В процессе совещания отметили, что проблемы, связанные с запасом лекарств и коечным фондом в больницах отсутствуют, потому что этот вопрос контролируют специалисты Министерства здравоохранения. Помимо этого руководство министерства проинформировало о дополнительном закупе аппаратов искусственной вентиляции лёгких нового поколения. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"

 

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