В процессе совещания отметили, что проблемы, связанные с запасом лекарств и коечным фондом в больницах отсутствуют, потому что этот вопрос контролируют специалисты Министерства здравоохранения. Помимо этого руководство министерства проинформировало о дополнительном закупе аппаратов искусственной вентиляции лёгких нового поколения. Более подробную информацию об этом читайте на официальном сайте РИА "Дагестан"
Руководство Минздрава РД провело онлайн-совещание по коронавирусу
- Автор Габи
- 25 марта, 2020. Среда 00:30
Руководство Министерства здравоохранения Республики Дагестан провело онлайн-совещание, посвящённое теме коронавируса.
Последнее от Габи
- Найдено место для боя Нурмагомедова и Фергюсона
- Владимир Васильев рекомендовал Парламенту проработать меры для безопасного проведения сессии в условиях риска распространения коронавирусной инфекции
- Власти Дербента выделили участок земли под современный медицинский центр
- Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона
- В Дагестане наладят производство ветроэнергетических установок