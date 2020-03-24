ЗАМАНА - Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

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24 марта, 2020. Вторник 16:18
Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание

Руководитель министерства здравоохранения Дагестана провел видеоселекторное собрание.

Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание
Политика

Министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов на сегодняшнем видеоселекторном собрании с руководителями больниц обговорил основную цель: как защитить от коронавируса и какие экстренные меры принимаются, дабы не допустить и  остановить распространение коронавируса.  Он заметил, что все должны быть готовы контролировать ситуацию 24\7, если в республике появится случай заражение коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.

 

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