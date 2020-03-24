Министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов на сегодняшнем видеоселекторном собрании с руководителями больниц обговорил основную цель: как защитить от коронавируса и какие экстренные меры принимаются, дабы не допустить и остановить распространение коронавируса. Он заметил, что все должны быть готовы контролировать ситуацию 24\7, если в республике появится случай заражение коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.