Министр здравоохранения Дагестана Джамалутдин Гаджиибрагимов на сегодняшнем видеоселекторном собрании с руководителями больниц обговорил основную цель: как защитить от коронавируса и какие экстренные меры принимаются, дабы не допустить и остановить распространение коронавируса. Он заметил, что все должны быть готовы контролировать ситуацию 24\7, если в республике появится случай заражение коронавирусом. Подробнее можно прочитать тут.
Глава Минздрава провел видеоселекторное совещание
- Автор Мадина
- 24 марта, 2020. Вторник 16:18
Руководитель министерства здравоохранения Дагестана провел видеоселекторное собрание.
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