ЗАМАНА - Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона

Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона

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24 марта, 2020. Вторник 15:30
Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона

Накануне, 23 марта, у Главы РД Владимира Васильева прошла встреча с Председателем Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым и руководителями партийных фракций - Сайгидахмедом Ахмедовым, Камилем Давдиевым и Махмудом Махмудовым.

Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона
Политика

Одной из основных тем прошедшей беседы было и строительство соцобъектов. Более подробную информацию вы можете прочесть здесь

 

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