Одной из основных тем прошедшей беседы было и строительство соцобъектов. Более подробную информацию вы можете прочесть здесь
Глава Дагестана призвал депутатский корпус организовать парламентский контроль за ходом строительства значимых объектов для региона
- Автор Габи
- 24 марта, 2020. Вторник 15:30
Накануне, 23 марта, у Главы РД Владимира Васильева прошла встреча с Председателем Народного Собрания Дагестана Хизри Шихсаидовым и руководителями партийных фракций - Сайгидахмедом Ахмедовым, Камилем Давдиевым и Махмудом Махмудовым.
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