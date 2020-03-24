ЗАМАНА - Парламент Дагестана разработает меры для безопасного проведения сессии

Парламент Дагестана разработает меры для безопасного проведения сессии

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24 марта, 2020. Вторник 10:05
Парламент Дагестана разработает меры для безопасного проведения сессии

Народное собрание РД начинает разработку способов для безопасного проведения сессии из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Такое решение принято по инициативе Лидера РД Владимира Васильева. 

В понедельник, 23 марта, Владимир Васильев провел собрание с председателем Народного собрания Хизри Шихсаидовым и руководителями партийных фракций - Сайгидахмедом Ахмедовым (Единая Россия»), Камилем Давдиевым (Справедливая Россия») и Махмудом Махмудовым (КПРФ).  Васильев высказался, что сейчас стоит важная задача по обеспечению безопасного проведения сессии республиканского парламента, дабы не подвергать риску заражением коронавирусом.

Хизри Шихсаидов поддержал инициативу Владимира Васильева и заметил, что подготовка к этому начнется без промедлений.  Руководители фракций также поддержали идею.

 

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