Парламент Дагестана разработает меры для безопасного проведения сессии

Народное собрание РД начинает разработку способов для безопасного проведения сессии из-за опасности распространения коронавируса COVID-19. Такое решение принято по инициативе Лидера РД Владимира Васильева.

В понедельник, 23 марта, Владимир Васильев провел собрание с председателем Народного собрания Хизри Шихсаидовым и руководителями партийных фракций - Сайгидахмедом Ахмедовым (Единая Россия»), Камилем Давдиевым (Справедливая Россия») и Махмудом Махмудовым (КПРФ). Васильев высказался, что сейчас стоит важная задача по обеспечению безопасного проведения сессии республиканского парламента, дабы не подвергать риску заражением коронавирусом.

Хизри Шихсаидов поддержал инициативу Владимира Васильева и заметил, что подготовка к этому начнется без промедлений. Руководители фракций также поддержали идею.