Обсуждены перспективы развития машиностроительных предприятий Дагестана
- Автор Мадина
- 23 марта, 2020. Понедельник 10:46
Лидер РД Владимир Васильев нанес визит Авиамеханическому заводу-филиалу ОАО "Концерн КЭМЗ", где устроил собрание с руководителями промышленных компаний Дагестана.
Собрание было посвящено теме проблем и возможности развития машиностроительных организаций. Подробнее можно прочитать тут.
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