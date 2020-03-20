Подобное признание министр получил за то, что на протяжении многих лет отличился плодотворным трудом. Подробнее читайте здесь
Министр финансов Юнус Саадуев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
- Автор Габи
- 20 марта, 2020. Пятница 13:51
Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 20 марта, вручил министру финансов республики Юнусу Саадуеву орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».
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