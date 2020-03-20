ЗАМАНА - Министр финансов Юнус Саадуев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Министр финансов Юнус Саадуев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

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20 марта, 2020. Пятница 13:51
Министр финансов Юнус Саадуев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»

Глава Дагестана Владимир Васильев сегодня, 20 марта, вручил министру финансов республики Юнусу Саадуеву орден «За заслуги перед Республикой Дагестан».

Министр финансов Юнус Саадуев награждён орденом «За заслуги перед Республикой Дагестан»
Политика

Подобное признание министр получил за то, что на протяжении многих лет отличился плодотворным трудом. Подробнее читайте здесь

 

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