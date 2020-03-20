ЗАМАНА - В Дагестанских огнях представили нового мэра

В Дагестанских огнях представили нового мэра

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20 марта, 2020. Пятница 09:37
В Дагестанских огнях представили нового мэра

19 марта был представлен временно исполняющий работу главы Администрации городского округа Джалалутдина Алирзаева.

В Дагестанских огнях представили нового мэра
Политика

Бывший заместитель руководителя администрации г.Дербента заменил Зейдуллу Гашимова, ушедшего с должности. От имени Лидера Дагестана Владимира Васильева Руководитель Администрации Главы и Правительства РД пожелал новому мэру хорошей работы. В процессе собрания были обговорены темы, связанные с водоснабжением, обеспечением города современными канализационными сетями и дорогами.

 

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