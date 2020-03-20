Главным вопросам для обсуждения стала ситуация на рынках, достаточное количество продовольственных продуктов и безопасность покупателей от новой инфекции. Более подробную информацию о событии можно прочесть на официальном сайте Правительства РД
Владимир Васильев провел встречу с бизнес-сообществом Дагестана
- Автор Габи
- 20 марта, 2020. Пятница 08:53
Как сообщается в АГиП РД, глава региона Владимир Васильев провёл встречу с бизнес-сообществом Дагестана — с директорами торговых крупных центров дагестанской столицы.
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