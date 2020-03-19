Данный указ Президент России подписал 18 марта.
Александр Степанов назначен представителем Путина в квалификационной коллегии судей республики
- Автор Габи
- 19 марта, 2020. Четверг 15:28
Главный федеральный инспектор по РД Александр Степанов теперь представитель Путина в квалификационной коллегии судей РД.
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