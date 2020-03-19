О том как готовиться к общероссийскому голосованию Главой Буйнакского района Камилём Изиевым было обсуждено с общественностью муниципалитета, активом сёл, главами сельских поселений.
Более подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь
На 22 апреля 2020 года назначено общероссийское голосование, связанное с вопросом одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Данный Указ быд подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.
О том как готовиться к общероссийскому голосованию Главой Буйнакского района Камилём Изиевым было обсуждено с общественностью муниципалитета, активом сёл, главами сельских поселений.
Более подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..