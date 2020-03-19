ЗАМАНА - В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

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19 марта, 2020. Четверг 13:06
В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию

На 22 апреля 2020 года назначено общероссийское голосование, связанное с вопросом одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации. Данный Указ быд подписан Президентом РФ Владимиром Путиным.

В Буйнакском районе готовятся к голосованию по поправкам в Конституцию
Политика

О том как готовиться к общероссийскому голосованию Главой Буйнакского района Камилём Изиевым было обсуждено с общественностью муниципалитета, активом сёл, главами сельских поселений.

Более подробную информацию об этом событии можно прочесть здесь

 

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