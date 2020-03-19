Как сообщают, эту новость объявил Глава Дагестан Владимир Васильев.
Как заявил Васильев, ситуация в городе Дагестанские Огни не самая лучшая.
В настоящее время в Дагестанских Огнях будет назначили нового мэра Дагестанских огней.
Как сообщают, эту новость объявил Глава Дагестан Владимир Васильев.
Как заявил Васильев, ситуация в городе Дагестанские Огни не самая лучшая.
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