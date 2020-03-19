Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»

Автор Габи

Глава РД Владимир Васильев накануне, 18 марта, провёл заседание оперативного штаба по профилактике завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.