Мероприятие прошло в стенах Ситуационного центра МЧС России по Республике Дагестан. В нём участвовали руководители нескольких министерств и ведомств, а также главы районов и городов с помощью видеоконференцсвязи.
Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»
- Автор Габи
- 19 марта, 2020. Четверг 11:19
Глава РД Владимир Васильев накануне, 18 марта, провёл заседание оперативного штаба по профилактике завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.
Последнее от Габи
- Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»
- Дагестан поднялся в Национальном рейтинге прозрачности закупок региона
- Пересаженным конечностям помогла прижиться тактика раковых клеток
- Минздрав Дагестана проверит участковую больницу региона
- Указ главы Дагестана