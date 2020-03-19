ЗАМАНА - Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»

Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»

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19 марта, 2020. Четверг 11:19
Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»

Глава РД Владимир Васильев накануне, 18 марта, провёл заседание оперативного штаба по профилактике завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона.

Владимир Васильев о коронавирусе: «Вместе мы будем противостоять этой угрозе, поддерживая всех и каждого»
Политика

Мероприятие прошло в стенах Ситуационного центра МЧС России по Республике Дагестан. В нём участвовали руководители нескольких министерств и ведомств, а также главы районов и городов с помощью видеоконференцсвязи.

 

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