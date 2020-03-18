ЗАМАНА - Инсаф Хайруллин и представители Счётной палаты РФ проинспектировали объекты незавершенного строительства

Инсаф Хайруллин и представители Счётной палаты РФ проинспектировали объекты незавершенного строительства

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18 марта, 2020. Среда 11:15
Инсаф Хайруллин и представители Счётной палаты РФ проинспектировали объекты незавершенного строительства

Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Инсаф Хайруллин вместе с прибывшей в регион рабочей группой Счётной палаты России накануне, 17 марта, проинспектировал объекты незавершенного строительства в следующих городах Дагестана: Избербаш, Дагестанские Огни.

Инсаф Хайруллин и представители Счётной палаты РФ проинспектировали объекты незавершенного строительства
Политика

Данные объекты предложены республикой для возобновления их софинансирования за счет средств федерального бюджета. Более подробную информацию о событии вы можете прочесть здесь

 

 

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