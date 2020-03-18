Данные объекты предложены республикой для возобновления их софинансирования за счет средств федерального бюджета. Более подробную информацию о событии вы можете прочесть здесь
Временно исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Дагестан Инсаф Хайруллин вместе с прибывшей в регион рабочей группой Счётной палаты России накануне, 17 марта, проинспектировал объекты незавершенного строительства в следующих городах Дагестана: Избербаш, Дагестанские Огни.
Данные объекты предложены республикой для возобновления их софинансирования за счет средств федерального бюджета. Более подробную информацию о событии вы можете прочесть здесь
Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-67486 от 18 октября 2016 года..