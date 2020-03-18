Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал поправки в Конституцию РФ

В интервью Курбанов прокомментировал поправки в Конституцию РФ. В разговоре он выразил мысли о вере, Боге, детях и о тех социальных аспектах, которые объединяют всю Россию. Подробнее можно прочитать тут.