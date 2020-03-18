В интервью Курбанов прокомментировал поправки в Конституцию РФ. В разговоре он выразил мысли о вере, Боге, детях и о тех социальных аспектах, которые объединяют всю Россию. Подробнее можно прочитать тут.
Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал поправки в Конституцию РФ
- Автор Мадина
- 18 марта, 2020. Среда 11:10
Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал поправки в Конституцию РФ.
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