Владимир Путин увиделся с руководителем ЦИК, дабы обговорить время всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Число проведения могут перенести с 22 апреля на более поздний срок из-за коронавируса.

Владимир Путин отметил, что, по закону, после подтверждения указа о внесении изменений в Конституцию голосование можно организовать не ранее месяца. Подробнее можно прочитать тут.