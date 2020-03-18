Путин: при всей важности общероссийского голосования нет ничего важнее здоровья граждан
- Автор Мадина
- 18 марта, 2020. Среда 11:00
Владимир Путин увиделся с руководителем ЦИК, дабы обговорить время всенародного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ. Число проведения могут перенести с 22 апреля на более поздний срок из-за коронавируса.
Владимир Путин отметил, что, по закону, после подтверждения указа о внесении изменений в Конституцию голосование можно организовать не ранее месяца. Подробнее можно прочитать тут.
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